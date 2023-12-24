МО РФ сообщило о потерях ВСУ на херсонском направлении за сутки

В ведомстве отметили, что ВС Украины потеряли до 80 военных и САУ М109 Paladin производства США

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении за сутки потеряли до 80 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и 3 автомобиля", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.