Военная операция на Украине. Онлайн

Президент США Джо Байден стал заложником курса на эскалацию конфликта вокруг Украины, неспособность урегулировать кризис станет одной из основных предпосылок его провала на выборах в 2024 году. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Сергей Ознобищев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, в ходе которой стороны обсудили ближневосточный и украинский конфликты. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

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