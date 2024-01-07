Минобороны РФ сообщило о перехвате за сутки 14 ракет РСЗО и 6 ракет "Нептун"

Как добавили в ведомстве, всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 567 самолетов и 265 вертолетов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны РФ за прошедшие сутки перехватили 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", 6 противокорабельных ракет "Нептун" и почти 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также шесть противокорабельных ракет "Нептун". Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Спорное, Пески, Горловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Лисичанск, Кременная, Макеевка Луганской Народной Республики, Харьково, Орлянское и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 526 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 506 танков и других боевых бронированных машин, 1 201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7 656 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 170 единиц специальной военной автомобильной техники.