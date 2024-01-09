Шойгу: Киев продолжает "гнать на убой" солдат, лишь затягивая военный конфликт

По словам министра обороны РФ, "США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Киев с подачи западных кураторов продолжает "гнать на убой" солдат, но это не изменит ситуацию, а лишь затянет военный конфликт, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев. С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.