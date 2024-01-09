Шойгу заявил, что социальное обеспечение участников СВО останется приоритетным для МО РФ

Это касается получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья, а также медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение, отметил министр обороны России

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Социальное обеспечение участников спецоперации останется приоритетным для Минобороны РФ. Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, это позволит в том числе нарастить боевые возможности Вооруженных сил (ВС) РФ.

По его словам, в числе приоритетов ведомства останется социальное обеспечение участников спецоперации и членов их семей.

"Все они должны иметь равные гарантии. Это касается получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья, а также медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против нашей страны и ее союзников", - сказал министр на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.