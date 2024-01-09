Шойгу назвал поддержание высокой боеготовности ядерной триады одной из ключевых задач МО

Глава Минобороны напомнил, что такую задачу поставил перед ведомством президент Владимир Путин

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Поддержание самого высокого уровня боеготовности стратегических ядерных сил является одной их ключевых задач, поставленных перед Минобороны (МО) президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.

"В декабре на расширенном заседании коллегии министерства обороны мы подвели итоги деятельности вооруженных сил за прошлый год. С учетом характера военных угроз и военно-политических рисков верховный главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных и системных задач. Одна из ключевых - поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире", - сообщил Шойгу.