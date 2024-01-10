Путин заявил, что бойцы СВО и ополченцы Донбасса должны быть уравнены в правах

Президент России отметил, что все люди, которые с оружием в руках защищают РФ, должны быть поставлены в равные условия

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Ополченцы Донбасса, защищавшие интересы России с оружием в руках и до начала спецоперации на Украине, должны быть уравнены в правах с нынешними участниками СВО. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе общения с представителями общественности Чукотки, отвечая на вопрос о добровольце, который не может получить статус ветерана боевых действий.

Президент ответил на вопрос о добровольце, который не может получить статус ветерана боевых действий. "Потому что он получил эти травмы до начала СВО, да? - уточнил Путин. - Он не был военнослужащим вооруженных сил, и он был добровольцем".

"Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть поставлены в равные условия, - заявил Путин. - Они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают интересы Родины с оружием в руках и сейчас".

"Я уже такое поручение в министерство обороны давал, они должны доработать. Если не доработали - доработают и обязательно", - добавил глава государства.

Путин отметил, что этот подход будет касаться и военнослужащих, перешедших в ВС РФ в качестве первых армейских корпусов вооруженных сил ДНР и ЛНР.