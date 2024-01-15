Военная операция на Украине. Онлайн

Украинские военные обстреляли Пологи Запорожской области, сообщили в оперативных службах региона. Повреждена трансформаторная подстанция, в нескольких населенных пунктах района пропало электричества и нарушено водоснабжение.

Правительство Великобритании регулярно заявляет о своем желании поддерживать Украину, однако объемы предоставляемой Киеву помощи заметно уступают показателям других стран, отметил профессор Сент-Эндрюсского университета Филиппс О'Брайен.

Основные события 15 января - в онлайн-трансляции ТАСС.