14 января, 21:00,
обновлено 14 января, 21:07
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Военная операция на Украине. Онлайн

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Украинские военные обстреляли Пологи Запорожской области, сообщили в оперативных службах региона. Повреждена трансформаторная подстанция, в нескольких населенных пунктах района пропало электричества и нарушено водоснабжение.

Правительство Великобритании регулярно заявляет о своем желании поддерживать Украину, однако объемы предоставляемой Киеву помощи заметно уступают показателям других стран, отметил профессор Сент-Эндрюсского университета Филиппс О'Брайен.

Основные события 15 января - в онлайн-трансляции ТАСС.

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