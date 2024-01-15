МО РФ заявило об уничтожении 450 зенитных ракетных комплексов ВСУ с начала СВО

По данным ведомства, также уничтожили 567 самолетов, 10 689 беспилотных летательных аппаратов и 7 736 орудий полевой артиллерии и минометов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска уничтожили 450 украинских зенитных ракетных комплексов с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 632 танка и другие боевые бронированные машины, 1 202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 736 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 489 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.