Минобороны РФ показало кадры нанесения удара "Искандером" по командному пункту ВСУ

Как отметили в ведомстве, ракетные дивизионы этих комплексов несут круглосуточное боевое дежурство и готовы отработать по целям по первой команде

ТАСС, 15 декабря. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" Западной группировки войск поразил замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Цель плановая, основательно проработанная нашей разведкой, - очередной, для расчета "Искандера", хорошо замаскированный командный пункт противника. Данные с переднего края - цель уничтожена", - рассказали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, ракетные дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство и готовы отработать по целям по первой команде.

"Пусковая установка находилась на боевом дежурстве. Пришла команда на готовность к работе. Расчет вывел пусковую установку в готовность к нанесению ракетного удара, после чего машина произвела пуск. Пуск прошел штатно. Цель поражена", - рассказал начальник расчета пусковой установки ОТРК "Искандер" с позывным Утес.

Он добавил, что за время СВО комплекс зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, довольно прост в эксплуатации и при этом очень эффективен.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер" предназначены для уничтожения ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме на расстоянии до 500 км.