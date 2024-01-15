МО РФ: саперы обезвредили более 1,2 млн взрывоопасных предметов в новых регионах

Разминировано около 4,3 тыс. зданий, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Инженерные подразделения Вооруженных сил России разминировали на территориях новых регионов более 48 тыс. гектаров территории, обезвредили более 1,264 млн взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны России.

"В настоящее время на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей силами инженерных подразделений разминировано более 48 тыс. гектаров территории, 600 км дорог, 240 км водовода, 770 км линий электропередач, 125 км газопровода, около 4,3 тыс. зданий, обнаружено и уничтожено более 1,264 млн взрывоопасных предметов", - говорится в распространенном сообщении.

Группы разминирования оснащены новейшими средствами разведки и поиска взрывоопасных предметов. В состав их оснащения входят многофункциональные робототехнические комплексы "Уран-6", для защиты личного состава на каждом сапере - защитные костюмы ОВР-2-02, а также более тяжелого класса защиты - "Доспехи-КП-М", добавили в военном ведомстве.

Для работы на этих территориях были сформированы три представительства Международного противоминного центра. Сейчас его преподаватели обучили свыше 3,8 тыс. местных специалистов, которые успешно выполняют задачи по разминированию.