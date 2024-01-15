МО РФ сообщило об уничтожении бригады ВСУ в районе Елизаветовки

Противник потерял до 40 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ на южнодонецком направлении нанесли поражение бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Елизаветовки. В результате уничтожены восемь пунктов временной дислокации, узел связи, пункт управления беспилотной авиацией, до 40 солдат противника, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. Ударами бомбардировочной авиации, огнем реактивной и ствольной артиллерии, тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Елизаветовки. Уничтожены 8 пунктов временной дислокации, узел связи, пункт управления беспилотной авиацией, боевая бронированная машина, 4 автомобиля и до 40 военнослужащих", - сказал он.

По его данным, в рамках контрбатарейной борьбы артиллерией группировки, барражирующими боеприпасами "Ланцет" и FPV-дронами были уничтожены два танка в районах Великой Новоселки и Времевки, самоходные артиллерийские установки Dana, "Гвоздика" в районах Доброволья, Новоукраинки и Пречистовки, буксируемые гаубицы М777 и FH-70 в районах Катериновки, Полтавки и Елизаветовки, а также пять минометных расчетов.

"Общие потери противника составили 2 танка, 3 самоходные артиллерийские установки, 3 буксируемые гаубицы, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", 6 автомобилей и свыше 170 военнослужащих", - добавил Гордеев.