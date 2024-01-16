МО РФ рассказало о подвиге остановившего наступление ВСУ старшего лейтенанта Королева

По информации ведомства, благодаря действиям гвардии Дениса Королева и его подчиненного подразделения, артиллеристы к назначенному времени заняли огневую позицию и выполнили поставленную огневую задачу

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минобороны РФ рассказало о подвиге командира гаубичного самоходно-артиллерийского взвода старшего лейтенанта Дениса Королева, остановившего под огнем ВСУ наступление украинских войск.

"Командиром гаубичного самоходно-артиллерийского взвода гвардии старшим лейтенантом Денисом Королевым была получена боевая задача - нанести огневое поражение наступающему противнику с неподготовленной огневой позиции. Совершив марш протяженностью более 15 км, командир взвода подготовил взвод к ведению огня. Противник обнаружил наше подразделение и начал пристрелочный огонь. Оценив обстановку, Денис Королев принял решение не менять позиции и нанес артиллерийский удар по наступающему противнику и только после этого вывел из-под обстрела свой взвод", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря действиям гвардии старшего лейтенанта Дениса Королева и его подчиненного подразделения, артиллеристы к назначенному времени заняли огневую позицию, выполнили поставленную огневую задачу, в результате которой были уничтожены наступающие украинские боевики.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о подвиге рядового Ростислава Агнаева, который спас своих сослуживцев из подбитой бронемашины.

"Действуя в составе батальонной тактической группы российских мотострелков, рядовой Ростислав Агнаев выполнял задачи по вытеснению подразделений украинских боевиков из населенного пункта. Боевая машина, в которой находился Ростислав, попала под встречный огонь оказывающего ожесточенное сопротивление противника, была подбита выстрелом из гранатомета и потеряла ход. Быстро оценив обстановку, четко ориентируясь в ситуации, рядовой Агнаев выбрался из подбитой машины, под шквальным огнем противника, помог своим товарищам эвакуироваться в укрытие, где оказал им первую помощь и до прихода подкрепления прикрывал их огнем из штатного стрелкового оружия", - рассказали в Минобороны РФ, добавив, что прикрывая раненых, рядовой Ростислав Агнаев уничтожил трех военнослужащих ВСУ, предпринявших попытку захватить в плен российских мотострелков.