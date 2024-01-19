МО РФ сообщило об успехах инженерной системы "Земледелие" в сдерживании наступления ВСУ

Благодаря программируемым боеприпасам установка может за считанные минуты покрыть минами большую территорию, при этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Применение в ходе специальной военной операции (СВО) новейших инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" позволяет успешно останавливать наступление противника. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В ходе боевых действий многие средства инженерного вооружения показали высокую эффективность. Например, ИСДМ "Земледелие". Причем с ее помощью подразделения инженерных войск успешно выполняли поставленные задачи, останавливали наступающего противника", - рассказал он в интервью газете "Красная звезда", отвечая на вопрос о применении вооружений в рамках спецоперации.

Об использовании в ходе СВО "Земледелия" в апреле сообщала информационно-аналитическая группа "Джейнс" (Jane’s). Впервые эту ИСДМ показали широкой публике на военном параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Система производится НПО "Сплав" имени А. Н. Ганичева (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") и включает в себя пусковую установку, боекомплект которой состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, начиняемых разрывными противопехотными или противотанковыми минами, и транспортно-заряжающую машину с загрузочным краном в задней части. Благодаря программируемым боеприпасам "Земледелие" может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.