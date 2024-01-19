18 января, 21:00,
обновлено 18 января, 21:17
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Военная операция на Украине. Онлайн

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ВСУ испытывают большую нехватку боеприпасов. Также он "выразил разочарование" в связи с голосованием в Бундестаге, в ходе которого депутаты отказались поддержать резолюцию о поставках ракет Taurus киевским властям. 

Чудо на фронте на Украине не случится, сложно будет всем сторонам. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр по итогам проходившего 17-18 января заседания начальников генеральных штабов стран - членов альянса и Швеции.

Основные события 19 января - в онлайн-трансляции ТАСС.

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