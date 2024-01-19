Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на запорожском направлении

В ведомстве сообщили, что российские бойцы нанесли огневое поражение трем штурмовым бригадам ВСУ и одной бригаде Национальной гвардии Украины

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Недельные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении составили до 395 военнослужащих. Как сообщили в Минобороны РФ, российские бойцы нанесли огневое поражение трем штурмовым бригадам ВСУ и одной бригаде Национальной гвардии Украины.

"На запорожском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что потери противника на этом направлении составили до 395 военнослужащих, танк, 9 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.