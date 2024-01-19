19 января, 13:01,
обновлено 19 января, 13:09
Военная операция на Украине

МО РФ сообщили, что средства ПВО за неделю сбили 274 украинских беспилотника

© Минобороны России

По данным ведомства, также авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны сбито шесть тактических ракет "Точка-У

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили 274 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито шесть тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 274 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении. 

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