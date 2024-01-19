Группировка "Восток" перехватила четыре снаряда РСЗО, выпущенных по мирным городам ДНР

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Группировка российских войск "Восток" в течение последних двух недель при помощи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" перехватила четыре украинских снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпущенных по мирным населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что расчеты ЗРК зенитного ракетного соединения 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" несут круглосуточное дежурство вблизи линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.

"Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" под руководством командира боевой машины с позывным Хосе за последние две недели уничтожил несколько ударных и разведывательных дронов противника, а также перехватил и ликвидировал в воздухе более четырех снарядов украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Ольха", выпущенных украинскими националистами по мирным населенным пунктам Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.

"Тор" (по кодификации НАТО - Gauntlet) - ЗРК малой дальности, производимый Ижевским электромеханическим заводом "Купол" (входит в концерн "Алмаз-Антей"). Предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотников, в том числе объединенных в рой.

В боекомплекте "Тор-М2" - 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. Модернизированная радиолокационная станция комплекса способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 32 км, причем радар отслеживает даже летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности.