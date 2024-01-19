В Минобороны РФ заявили о потерях ВСУ за неделю на южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 965 военнослужащих

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские войска отразили в течение недели на южнодонецком направлении атаку бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новомихайловки, а также нанесли огневое поражение подразделениям противника у Парасковиевки и Павловки в ДНР. ВСУ потеряли до 965 военнослужащих, 2 танка, а также пусковую установку ЗРК "Стрела-10", сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Парасковиевка и Павловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ за неделю на этом направлении составили до 965 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, 6 боевых бронированных машин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.