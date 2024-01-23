Минобороны РФ сообщило о нанесении группового удара по объектам ВПК Украины

По данным ведомства, все назначенные объекты поражены

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим ракеты, боeприпасы и взрывчатые вещества. Цeль удара достигнута, сообщили в Минобороны России.

"Сегодня утром ВС РФ нанeсен групповой удар высокоточным оружиeм большой дальности воздушного и назeмного базирования по объектам военно-промышлeнного комплекса Украины, производящим ракеты и комплeктующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещeства. Цель удара достигнута. Все назначенные объeкты поражены", - рассказали в ведомстве.