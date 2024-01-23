Военная операция на Украине. Онлайн

Ближайшие пара месяцев будут иметь критическое значение для Украины. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Трибунал по преступлениям киевского режима будет проведен, в настоящее время уже более 350 человек получили свои сроки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Основные события 23 января - в онлайн-трансляции ТАСС.