Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, потери противника составили более 280 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили более 280 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 2 боевые машины пехоты, 6 автомобилей, гаубица Д-30, а также станция РЭБ "Анклав-Н", - сообщили там.

В российском военном ведомстве уточнили, что слаженными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 58-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Григоровка и Андреевка Донецкой Народной Республики.