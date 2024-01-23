23 января, 10:14,
обновлено 23 января, 10:31
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении пункта управления оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман"

По данным ведомства, ВС России также поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины в 147 районах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", а также живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 147 районах, сообщили в Минобороны России.

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"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", живая сила и военная техника в 147-ми районах", - сообщили в ведомстве. 

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