МО РФ заявило о поражении пункта управления оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман"

По данным ведомства, ВС России также поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины в 147 районах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", а также живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 147 районах, сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", живая сила и военная техника в 147-ми районах", - сообщили в ведомстве.