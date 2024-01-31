31 января, 16:42,
обновлено 31 января, 16:53
Военная операция на Украине

МО РФ: обломки украинских ракет упали на территории воинской части в Крыму

Авиационная техника не повреждена, отметили в министерстве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки в Крыму, авиационная техника не повреждена. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе населенного пункта Любимовка Республики Крым. Повреждений авиационной техники нет", - отметили в ведомстве.

В МО РФ сообщили, что Киев пытался атаковать 20 авиационными управляемыми ракетами объекты на территории РФ, средства ПВО уничтожили 17 ракет над акваторией Черного моря и еще три - над Крымским полуостровом. 

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