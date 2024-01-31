МО РФ: обломки украинских ракет упали на территории воинской части в Крыму

Авиационная техника не повреждена, отметили в министерстве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки в Крыму, авиационная техника не повреждена. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе населенного пункта Любимовка Республики Крым. Повреждений авиационной техники нет", - отметили в ведомстве.

В МО РФ сообщили, что Киев пытался атаковать 20 авиационными управляемыми ракетами объекты на территории РФ, средства ПВО уничтожили 17 ракет над акваторией Черного моря и еще три - над Крымским полуостровом.