Развожаев заявил, что военные отразили массированную атаку на Севастополь

Сбито более шести ракет, отметил губернатор города

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь, сбито более шести ракет, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито больше шести ракет", - написал он в Telegram-канале.

По информации губернатора, в результате падения обломков ракет пострадавших нет.

Он также сообщил, что в садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, повреждены из-за упавших обломков 12 строений. "Повреждения незначительные: выбиты стекла, повреждены заборы и т. д. Никто из людей не пострадал", - добавил глава города.

Ранее Развожаев сообщал о воздушной тревоге и работе системы ПВО в Севастополе, все службы были приведены в состояние боевой готовности. Он информировал, что средства ПВО, по предварительным данным, сбили воздушную цель, обломки упали на пустыре в Севастополе в районе Любимовки. Также обломки ракеты упали в частном секторе в районе Федоровской улицы.