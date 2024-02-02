Шойгу заявил, что ВС РФ сохраняют инициативу на всей линии соприкосновения

По словам министра обороны, "подразделения ВС РФ продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. После провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Начну с обстановки в зоне специальной военной операции. После провала контрнаступления противника Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Министр уточнил, что "подразделения ВС РФ продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю".