О потерях Киева, стратегической инициативе РФ и сбитом Ил-76. Шойгу выступил в Минобороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за январь 2024 года потеряли более 23 тыс. человек и свыше 3 тыс. единиц вооружения, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

Как подчеркнул министр, российские военные сохраняют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Он также рассказал об ударах по украинской военной инфраструктуре, отметил циничность действий Киева в связи с атакой на Ил-76 с украинскими пленными и поздравил военных с годовщиной победы в Сталинградской битве.

ТАСС собрал основные заявления Шойгу.

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О ситуации в зоне СВО

"После провала контрнаступления противника Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Наши подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю. <...> Группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал противника".

Российские военные освободили Веселое, Крахмальное и Табаевку. Потери Киева за прошедший месяц превысили 23 тыс. человек убитыми и ранеными и 3 тыс. единиц вооружения, включая танки Leopard, боевые машины пехоты Bradley, пусковые установки систем ПВО Patriot и РСЗО HIMARS.

Киев "бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации", чтобы "не допустить обрушения обороны".

Об ударах по военной инфраструктуре

"В январе российские вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников".

О сбитом Ил-76

Украинские власти, которые устраивают теракты против мирных жителей России, "не гнушаются уничтожать и своих граждан": "Так, на прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолет с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления".

О предстоящих выборах

Подготовка к предстоящим президентским выборам, в том числе в зоне СВО, "вступила в завершающую стадию": "Детально прорабатываются вопросы участия в выборах военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала вооруженных сил. Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции".

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