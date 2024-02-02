2 февраля, 09:47
Военная операция на Украине

Шойгу: за месяц ВС РФ освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка

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Министр обороны уточнил, что группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские военные за прошедший месяц освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"В ходе активных действий на купянском, краснолиманском и донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Министр уточнил, что группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал противника. 

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