Шойгу заявил, что Киев готов пойти на любые преступления ради достижения корыстных целей

По словам министра обороны, группировки российских войск продолжают решать задачи, поставленные верховным главнокомандующим

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Киевский режим ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления и не гнушается уничтожать собственных граждан. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан. Так, на прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолет с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

Шойгу подчеркнул, что группировки российских войск продолжают решать задачи, поставленные верховным главнокомандующим.