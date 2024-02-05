Шойгу и Собянин проверили работу московского пункта отбора на службу по контракту

Главе Минобороны и мэру Москвы доложили о порядке прохождения кандидатами проверочных мероприятий и медицинских исследований

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили городской пункт отбора на службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и мэр города Москвы Сергей Собянин проинспектировали организацию работы городского пункта отбора на военную службу по контракту", - отметили в ведомстве.

Главе военного ведомства и мэру доложили о порядке прохождения кандидатами проверочных мероприятий и медицинских исследований. Оснащение пункта отбора позволяет провести все необходимые тесты и обследования в течение нескольких часов в режиме одного окна, указали в Минобороны, добавив, что в пункте созданы все необходимые условия для размещения кандидатов - комнаты отдыха с тренажерами и телевизорами, а также столовая с бесплатным питанием.