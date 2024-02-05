5 февраля, 12:10,
обновлено 5 февраля, 12:15

Шойгу и Собянин проверили работу московского пункта отбора на службу по контракту

Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Главе Минобороны и мэру Москвы доложили о порядке прохождения кандидатами проверочных мероприятий и медицинских исследований

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили городской пункт отбора на службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

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"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и мэр города Москвы Сергей Собянин проинспектировали организацию работы городского пункта отбора на военную службу по контракту", - отметили в ведомстве.

Главе военного ведомства и мэру доложили о порядке прохождения кандидатами проверочных мероприятий и медицинских исследований. Оснащение пункта отбора позволяет провести все необходимые тесты и обследования в течение нескольких часов в режиме одного окна, указали в Минобороны, добавив, что в пункте созданы все необходимые условия для размещения кандидатов - комнаты отдыха с тренажерами и телевизорами, а также столовая с бесплатным питанием. 

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