МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 195 военнослужащих

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки ВС РФ за прошедшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Противник потерял до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, танк и 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки ВСУ: "Акация" и "Гвоздика".