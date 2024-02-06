МО РФ сообщило об отражении шести атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 35 военнослужащих

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские военные за сутки отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, потери противника составили до 35 военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 35 военнослужащих и 2 автомобиля", - говорится в сообщении.