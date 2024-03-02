Тяжелые снайперы рассказали о своей тактике в зоне СВО

Стрелок с позывным Лис заявил, что российские бойцы используют разное оружие и оптику, чтобы иметь возможность работать по разным целям и дистанциям

ГЕНИЧЕСК, 2 марта. /ТАСС/. Тяжелые снайперы на херсонском направлении предпочитают работать при помощи одновременного выстрела из нескольких винтовок, используя разное оружие.

Как рассказал ТАСС тяжелый снайпер с позывным Лис, такая тактика значительно увеличивает шанс поражения цели.

"Насчет комбинаций: работать надо как минимум в паре, а лучше увеличить число снайперов в группе. Дальности большие, [потому] чем больше стреляющих, тем больше вероятность попадания", - сказал Лис.

Он уточнил, что на результативность стрельбы влияет множество факторов. Основной трудностью выступает ветер, силу которого трудно измерить, не выдав своей позиции. "Если цель не поражена с первого залпа, в 85% случаев второго шанса не будет", - добавил он.

Кроме того, в группе, по его словам, снайперы используют разное оружие и оптику, чтобы иметь возможность работать по разным целям и дистанциям.