МО РФ: в Запорожской области нашли компоненты для производства близкого к BZ химвещества

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что "этот яд был создан в Эджвудском арсенале в США"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Обнаруженное при предотвращении теракта в Запорожской области боевое отравляющее вещество оказалось близким к BZ по классификации НАТО, также были найдены компоненты, используемые при его изготовлении. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала "Россия-24".

В сюжете телеканала была показана российская лаборатория, аккредитованная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). "То, что сейчас обнаружено, да, это вещество, близкое по классу к BZ, отравляющее вещество, списочное. Кроме этого вещества нашли прекурсоры, которые используются при его изготовлении. Этот яд был создан в Эджвудском арсенале в США", - сказал Кириллов.

27 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили ТАСС о предотвращении теракта, готовившегося украинскими спецслужбами с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ в Запорожской области. Возбуждено уголовное дело, задержаны трое граждан Украины. Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что вещество BZ является табельным отравляющим веществом армии США и широко применялось во время Вьетнамской войны. Соединенные Штаты и их союзники неоднократно применяли боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, в ходе военных конфликтов в Афганистане, Ираке, Сирии.

BZ - психохимическое боевое отравляющее вещество. Оно используется в качестве отравляющего вещества для дезорганизации войск противника. 19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о факте применения 19 августа 2022 года против российских военнослужащих токсичного химиката, который является аналогом BZ, включенного в список 2 Конвенции о запрещении химического оружия. По его словам, аналогичное вещество было обнаружено 28 января 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в тайнике на территории Мелитополя.