Морская пехота Балтийского флота на учениях отразила атаку десанта противника с моря

КАЛИНИНГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Двухсторонние учения морской пехоты Балтийского флота прошли на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

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"Морские пехотинцы выполняли задачи по отражению атаки условного противника с моря при использовании им боевых отравляющих веществ. В тактическом учении было задействовано свыше 500 военнослужащих, а также более 70 единиц боевой техники, в том числе самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и минометы", - рассказал он.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.

Более 500 военнослужащих гвардейского соединения отработали тактику противодействия противнику при высадке им морского десанта на побережье.

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"Черные береты" встретили неприятеля у кромки моря, где огнем бронетранспортеров БТР-82А и из штатного оружия уничтожили передовой отряд морского десанта.

А затем вступили в бой с основными силами десанта условного противника, который продвигался вглубь побережья.

"Массированным огнем с использованием штатного вооружения и военной техники, а также 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и 82-миллиметровых батальонных минометов, наступление "противника" было подавлено", - заключил Мартов.