Морская пехота Балтийского флота на учениях отразила атаку десанта противника с моря

КАЛИНИНГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Двухсторонние учения морской пехоты Балтийского флота прошли на полигоне Хмелевка в Калининградской области.
Более 500 военнослужащих гвардейского соединения отработали тактику противодействия противнику при высадке им морского десанта на побережье.
Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.
"Морские пехотинцы выполняли задачи по отражению атаки условного противника с моря при использовании им боевых отравляющих веществ. В тактическом учении было задействовано свыше 500 военнослужащих, а также более 70 единиц боевой техники, в том числе самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и минометы", - рассказал он.
"Черные береты" встретили неприятеля у кромки моря, где огнем бронетранспортеров БТР-82А и из штатного оружия уничтожили передовой отряд морского десанта.
А затем вступили в бой с основными силами десанта условного противника, который продвигался вглубь побережья.
"Массированным огнем с использованием штатного вооружения и военной техники, а также 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и 82-миллиметровых батальонных минометов, наступление "противника" было подавлено", - заключил Мартов.