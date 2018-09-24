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Доля гражданской продукции на "Северной верфи" достигнет 40% к началу 2019 года

Генеральный директор завода Игорь Пономарев отметил, что таким образом предприятие выполнит поручения президента

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Судостроительный завод "Северная верфь" выйдет на 40% уровень производства гражданской продукции в начале 2019 года. Среди уже заказанных кораблей - траулеры и ярусоловы для рыболовных компаний, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор завода Игорь Пономарев.

"По объемам производства в первом квартале 2019 года выйдем на 40% гражданской продукции, то есть все поручения президента РФ мы выполним. У нас подписаны контракты с рыболовными компаниями на шесть траулеров и три ярусолова. В июле и августе мы произвели закладку двух ярусоловов, в 20-х числах ноября закладываем большой траулер", - рассказал Пономарев.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу увечились долю гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса до 50% к 2035 году.

"Северная верфь" (первое название - Путиловская) основана 14 ноября 1912 года. Верфь является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России и за свою историю выпустило свыше 600 надводных судов. Сегодня в портфеле заказов предприятия - серии фрегатов и корветов, а также суда различного назначения.

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