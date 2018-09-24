Глава "Северной верфи": модернизация позволит строить крупнотоннажные корабли

О том, как проходит модернизация известного петербургского судостроительного завода, а также как идет строительство новых фрегатов проекта 22350 и ведется ли разработка модернизированных кораблей, в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ПАО "Северная верфь" Игорь Пономарев.
— Как проходит модернизация "Северной верфи"?
— Мы сейчас ведем строительство эллинга. Финансирование осуществляется с помощью федеральной целевой программы и средств ОСК (Объединенная судостроительная корпорация). Работы по эллингу идут в рамках графика. Заключены договора с генеральным подрядчиком, компанией "Метрострой", проплачиваем деньги за этапы выполненных работ. Уже началось бетонирование стапельной плиты. Заказаны краны грузоподъемностью 350 тонн и 20 тонн для пролетов эллинга, они сейчас изготавливаются.
Передаточный плавучий док сможем построить в 2020–2021 годах. "Алмаз" уже начал работу по этому техническому проекту. По срокам готовности эллинга у нас стоит лето 2019 года. Даже в случае задержек окончательная сдача объекта состоится не позднее четвертого квартала будущего года.
— Суда какого водоизмещения можно будет строить на "Северной верфи" после модернизации?
— Размеры эллинга — длина 250 м, высота 74 м — позволят строить почти все крупнотоннажные суда. В частности, эсминец "Лидер", универсальные десантные корабли и суда-газовозы типа "Афромакс".
— Какое соотношение гособоронзаказа и гражданской тематики?
— По объемам производства в первом квартале 2019 года выйдем на 40% гражданской продукции, то есть все поручения президента РФ мы выполним. У нас подписаны контракты с рыболовными компаниями на шесть траулеров и три ярусолова. В июле и августе мы произвели закладку двух ярусоловов, в 20-х числах ноября закладываем большой траулер.
— Ведется ли продвижение на экспорт корвета проекта 20382 "Тигр"?
— Мы с "Алмазом" (Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" — прим. ТАСС) сделали паспорта экспортного облика и рекламные паспорта. Предприятие готово строить для иностранного заказчика корветы 20380 и фрегаты 11356, будут заказы — будем строить.
— Как реализуется строительство фрегатов проекта 22350?
— "Адмирал Касатонов" находится в доке. Процент строительной готовности — 99%, экипаж заселен. В ноябре планируем выпустить его на первый этап заводских испытаний. В 2019 году готовимся завершить заводские и государственные испытания и до конца года передать его в состав ВМФ. Если получится раньше — сдадим раньше, корабль в очень хорошем техническом состоянии.
"Адмирал Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков" в стадии постройки. По "Адмиралу Головко" мы ждем поставки турбин в первом квартале следующего года, а во втором квартале — для "Исакова". Это будут уже целиком российские двигатели. По сравнению с украинскими силовыми установками у них повышены ресурс, экономичность, они сделаны из другого материала.
Также нами подписано соглашение на гарантийное техническое обслуживание головного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" сроком на пять лет.
Корабли имеют водоизмещение 4500 т и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Головной фрегат проекта — "Адмирал Горшков" — был передан флоту 28 июля этого года. Всего к 2025 году планировалось передать ВМФ России шесть таких кораблей. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, фрегаты, подобные "Адмиралу Горшкову", в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ РФ.
— Ведется ли разработка модернизированных фрегатов проекта 22350М?
— Вместе с Северным ПКБ мы участвуем в этой работе, но количественный и качественный состав этих фрегатов определяет Минобороны РФ. Работа ведется. Я не думаю, что ВМФ ограничится четырьмя кораблями — с учетом необходимости замены кораблей дальней океанской зоны.
— Ведется ли разработка эсминца нового поколения "Лидер"?
— Эскизные варианты готовятся, тут вопрос больше по деньгам. Документы разрешительные у нас все в наличии.
— Когда предполагается сдача корвета проекта 20385 "Гремящий"?
— В конце ноября планируем вывести корабль на заводские ходовые испытания со сроком сдачи — октябрь 2019 года. Планируем сдать его раньше.
— В чем различие между корветами проектов 20380, 20385 и 20386?
— Корвет проекта 20380 — это корабль морской прибрежной зоны, а проект 20385 выходит уже на морскую и океанскую зону как по конструктиву, так и по оружию. Все три проекта — 20380, 20385, 20386 — решают разные задачи, и здесь уже прерогатива флота, что заказывать. Мы, как большое производство, заинтересованы в строительстве серии из не менее чем восьми кораблей. Такое количество позволило бы снизить стоимость каждого примерно на 10%.
Беседовал Николай Новичков