Глава "Северной верфи": модернизация позволит строить крупнотоннажные корабли

О том, как проходит модернизация известного петербургского судостроительного завода, а также как идет строительство новых фрегатов проекта 22350 и ведется ли разработка модернизированных кораблей, в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ПАО "Северная верфь" Игорь Пономарев.

— Как проходит модернизация "Северной верфи"?

— Мы сейчас ведем строительство эллинга. Финансирование осуществляется с помощью федеральной целевой программы и средств ОСК (Объединенная судостроительная корпорация). Работы по эллингу идут в рамках графика. Заключены договора с генеральным подрядчиком, компанией "Метрострой", проплачиваем деньги за этапы выполненных работ. Уже началось бетонирование стапельной плиты. Заказаны краны грузоподъемностью 350 тонн и 20 тонн для пролетов эллинга, они сейчас изготавливаются.

Передаточный плавучий док сможем построить в 2020–2021 годах. "Алмаз" уже начал работу по этому техническому проекту. По срокам готовности эллинга у нас стоит лето 2019 года. Даже в случае задержек окончательная сдача объекта состоится не позднее четвертого квартала будущего года.

— Суда какого водоизмещения можно будет строить на "Северной верфи" после модернизации?

— Размеры эллинга — длина 250 м, высота 74 м — позволят строить почти все крупнотоннажные суда. В частности, эсминец "Лидер", универсальные десантные корабли и суда-газовозы типа "Афромакс".

— Какое соотношение гособоронзаказа и гражданской тематики?

— По объемам производства в первом квартале 2019 года выйдем на 40% гражданской продукции, то есть все поручения президента РФ мы выполним. У нас подписаны контракты с рыболовными компаниями на шесть траулеров и три ярусолова. В июле и августе мы произвели закладку двух ярусоловов, в 20-х числах ноября закладываем большой траулер.

— Ведется ли продвижение на экспорт корвета проекта 20382 "Тигр"?

— Мы с "Алмазом" (Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" — прим. ТАСС) сделали паспорта экспортного облика и рекламные паспорта. Предприятие готово строить для иностранного заказчика корветы 20380 и фрегаты 11356, будут заказы — будем строить.

— Как реализуется строительство фрегатов проекта 22350?