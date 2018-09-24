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Эскадрилья "Ночных охотников" на учениях уничтожила дроны условного противника в Крыму

Поражение БЛА было успешно выполнено в условиях ограниченной видимости в темное время суток

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Вертолеты Ми-28Н Южного военного округа на учениях в Крыму уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника, сообщила пресс-служба ЮВО.

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"Экипажи "Ночных охотников" отработали задачи поиска и уничтожения ударных и разведывательных дронов в рамках совместного летного тактического учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны. Атаку беспилотников имитировали расчеты беспилотных летательных комплексов "Форпост". Поражение БЛА было успешно выполнено в условиях ограниченной видимости в темное время суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершили перелет на военные аэродромы Крыма, где в течение недели под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проведут совместные летные тактические учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО.

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Отмечается, что ранее по приказу командующего войсками округа Дворникова в соединениях и воинских частях 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в рамках проведения совместных учений была объявлена учебная тревога. Личный состав проверяемых частей приведен в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач.

Добавляется, что всего в учениях участвуют более тысячи военнослужащих. Задействовано около 10 кораблей Черноморского флота и более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и стратегический сверхзвуковой ракетоносец- бомбардировщик Ту-22М3.

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