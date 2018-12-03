ОСК: авария во время ремонта "Адмирала Кузнецова" не приведет к новым расходам

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Упавший на палубу "Адмирала Кузнецова" кран будет разобран и убран в ближайшее время, нанесенные им повреждения не приведут к дополнительным затратам. Об этом сообщил журналистам в понедельник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Что известно об аварии во время ремонта "Адмирала Кузнецова"

По словам главы ОСК, падение крана не приведет к дополнительным расходам на ремонт и модернизацию, так как были повреждены части корпуса и палубы, которые и так подлежали замене. "Мы так или иначе собирались проводить работы с верхней палубой или корпусом, поэтому большого ущерба нет", - пояснил Рахманов.

"Все остальное либо ремонтируется, либо подлежит восстановлению без каких-либо существенных затрат. Ряд повреждений получили смежные помещения, боковые помещения, но все восстанавливается, все ремонтируется", - добавил Рахманов.

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" получил повреждения в ночь на 30 октября в Мурманске во время спуска на воду - плавучий док ПД-50 затонул под кораблем в результате нештатной ситуации. Корабль получил повреждения взлетной палубы в результате падения крана, сейчас он находится на 35-м судоремонтном заводе. При инциденте ранения получили четыре человека, один из которых позднее скончался, еще один числится пропавшим.

Как сообщал ранее ТАСС Алексей Рахманов, всего в результате инцидента "Кузнецов" получил 52 повреждения, ликвидация которых оценивается в 70 млн рублей.