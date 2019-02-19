Минобороны предлагало США отдельно ознакомиться с ракетой 9М729

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло сообщения американских СМИ о том, что на брифинге 23 января для военных атташе была показана не ракета 9М729, а какая-то "другая".

Ранее 18 февраля интернет-издание The Daily Beast сообщила, что в США не верят, что Россия на январском брифинге продемонстрировала крылатую ракету наземного базирования 9М729, из-за которой Вашингтон приостановил участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ссылаясь на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Национальное агентство геопространственной разведки США издание утверждает, что Москва якобы подменила оборудование.

"Появление спустя месяц "утечки" в американских СМИ со ссылкой на две американские спецслужбы о том, что на брифинге Минобороны России 23 января для военных атташе якобы была представлена какая-то "другая" ракета, а не 9М729, показало на ком "шапка горит". Потому что стало совершенно очевидно, что все обвинения России в создании ракеты 9М729, якобы нарушающей Договор РСМД, построены только на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и Агентства геопространственной разведки США", - заявил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, появившиеся спустя месяц "вбросы" в американских СМИ о якобы существовании какой-то "другой" российской ракеты, являются "попытками американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь".

Конашенков особо подчеркнул, что представителям США было предложено в закрытом режиме до брифинга ознакомиться со всеми интересующими их харакетристикаим ракеты, однако предложение осталось без ответа. "В ходе предшествовавших брифингу консультаций в двустороннем формате, представителям США предлагалось в закрытом формате получить подробную информацию об интересующей их ракете 9М729, чтобы снять имеющиеся озабоченности и сохранить Договор РСМД. Однако российское предложение осталось без ответа", - отметил генерал.

Также, он напомнил, что представители США и стран НАТО проигнорировали брифинг Минобороны 23 февраля. "Хочу подчеркнуть, что на брифинг Минобороны России 23 января сего года представители военного атташата при посольстве США и по странному совпадению всех стран НАТО в последний момент не приехали", - сказал Конашенков.

По его словам, подобный вброс инициирован американскими спецслужбами после того, как Россия разоблачила самих США в нарушении ДРСМД. Это было сделано, чтобы вновь перенести внимание общественности на Россию. "Когда Россией были представлены неопровержимые доказательства прямых нарушений договора РСМД со стороны США, начиная с размещения в Европе наземных пусковых установок Мк-41, способных запускать крылатые ракеты Tomahawk, до развернутого еще два года назад строительства завода по производству ракет средней дальности в Тусоне, к американским спецслужбам появились вопросы. Все, что им теперь остается, - пытаться найти новый повод перевести стрелки на Россию и докопаться хоть до телеграфного столба", - пояснил генерал.