Боевая авиация Западного военного округа поднята по учебной тревоге

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Экипажи оперативно- тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) подняты по учебной тревоге в Воронежской, Курской и Тверской областях.

В учениях будут участвовать бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и МиГ-31БМ, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

На первом этапе учений дислоцированные в Воронеже бомбардировщики Су-34 преодолеют более 500 км беспосадочным перелетом до оперативного аэродрома в Тверской области, там они дозаправятся и вылетят на полигон.

"В ходе проведения активной фазы учения летчики отработают задачи по противодействию наземным силам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника, использующим системы РЭБ семейства "Красуха", преодолеют систему противовоздушной обороны условного противника, в качестве которого выступят расчеты ЗРК [зенитный ракетный комплекс] С-300ПМ, и вступят в "воздушный бой" с экипажами истребителей Су-30СМ и МиГ-31БМ", - рассказали в округе.