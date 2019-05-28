Береговой комплекс "Утес" в Крыму могут вооружить новыми ракетами

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Реутовское "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") провело работы по восстановлению подземного берегового ракетного комплекса "Утес" в Крыму, рассматривается возможность перевооружения его на новые ракеты. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор "НПО машиностроения" Александр Леонов.

"Сейчас рассматривается вопрос о перспективном перевооружении комплекса на новые образцы ракет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Леонов напомнил, что восстановление комплекса началось в 2014 году, "была проделана непростая работа, но поставленную задачу выполнили успешно и в срок". "Успешные пуски после проведенных ремонтно-восстановительных работ показали готовность комплекса к защите своего сектора крымского побережья", - добавил гендиректор.

Он также отметил, что "Утес" - это грозное оружие, которое может поражать надводные силы противника на дальности до 300 км. "Крейсера, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера - одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль из строя", - заявил Леонов.

"Утес" был создан в Крыму в советское время. Он оснащен крылатыми противокорабельными ракетами П-35. После распада СССР и раздела Черноморского флота "Утес" оказался на территории Украины, в этот период один дивизион комплекса пришел в небоеготовое состояние, второй удалось законсервировать. Его восстановление началось после воссоединения Крыма с Россией.