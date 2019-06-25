Доля гражданской продукции КРЭТ вырастет до 20% к 2020 году

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) планирует нарастить долю выпуска гражданской продукции до 20% к 2020 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора АО "КРЭТ" Владимир Зверев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"В 2018 году доля выпуска гражданской продукции холдинга составила 9,3%. В соответствии с утвержденной программой деятельности АО "КРЭТ", в 2020 году доля выпуска гражданской продукции должна вырасти до 20%", - сказал он.

КРЭТ - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Входит в состав госкорпорации "Ростех". Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций воздушного базирования, средств государственного опознавания, комплексов радиоэлектронной борьбы, измерительной аппаратуры различного назначения. В состав концерна входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов.