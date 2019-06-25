Первый замгендиректора КРЭТ: в два раза увеличим выпуск гражданской продукции к 2020 году

Крупнейший российский разработчик и производитель бортового радиоэлектронного оборудования — концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) — эффективно решает вопросы диверсификации производства и наращивает темпы выпуска гражданской продукции. В частности, КРЭТ планирует выходить на рынки телемедицины, инфраструктуры для электромобилей и систем для беспилотных летательных аппаратов. Об этом в рамках Международного форума "Армия-2019" в интервью ТАСС рассказал первый заместитель генерального директора АО "КРЭТ" Владимир Зверев.

— Какие новинки представит КРЭТ на форуме "Армия-2019"?

— На форуме "Армия-2019" концерн представит новое пилотажно-навигационное оборудование для самолетов, вертолетов и авиационных беспилотников, а также целый комплекс приборов, разработанных в рамках программы диверсификации, которое не уступает зарубежным аналогам. В частности, предприятие АО "АП-Восход" продемонстрирует универсальную систему измерения воздушных параметров с использованием многофункциональных сферических приемников воздушных давлений ПВД и новую уникальную систему измерения высотно-скоростных параметров СИВСП-БЛА для беспилотных летательных аппаратов и перспективных скоростных вертолетов.

АО "КБПА" в составе единой экспозиции КРЭТ продемонстрирует ряд новинок, применяемых в электроприводах автоматического управления беспилотников и интегрированную пилотажно-навигационную систему, не уступающую зарубежным аналогам по всем характеристикам и имеющую более низкую стоимость. АО "РПЗ" представит средства индивидуальной защиты — маску-респиратор и приборы для очистки и обеззараживания воздуха. Основанные на уникальной технологии, изделия обеспечивают эффективность против любых типов микроорганизмов (включая туберкулезную палочку), спор плесени и грибов, бактерий, вирусов и неприятных запахов.

— Какая сейчас доля выпуска гражданской продукции на заводах КРЭТ?

— В 2018 году доля выпуска гражданской продукции холдинга составила 9,3%. В соответствии с утвержденной программой деятельности АО "КРЭТ", в 2020 году доля выпуска гражданской продукции должна вырасти до 20%.

— Арктический регион сейчас является очень перспективным направлением. Какие наработки есть у КРЭТ для Арктики?

— Вся техника, которая идет в Арктический регион — автомобили, тягачи и, в первую очередь, конечно, авиация имеют арктическое исполнение. Это значит, что значительно улучшены их характеристики в области низких температур.