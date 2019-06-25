Вице-премьер Борисов назвал форум "Армия" одной из лучших в мире выставок вооружения

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что Международный военно-технический форум "Армия" является одной из лучших площадок для демонстрации возможностей современного вооружения.

"Это одна из лучших мировых площадок для демонстрации возможностей современного вооружения, где можно не просто в статическом режиме, но и в динамике посмотреть, пощупать, убедиться в заявленных технических характеристиках. Уникальные условия созданы для проведения переговоров, демонстрации техники", - сказал Борисов, открывая во вторник пленарное заседание форума "Армия-2019".

По его словам, то, что год от года количество зарубежных делегаций растет, значит, что форум состоялся.

"Каждый форум что-то отличает. В данном случае юбилейный форум имеет очень много новинок, связанных с современными образцами автобронетанковой техники, модернизационными образцами армейской авиации, очень много новинок, посвященных высокоточному оружию, системам разведки, радиоэлнктронного подавления, робототехники", - отметил Борисов.

Форум "Армия-2019" продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.