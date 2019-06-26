"Рособоронэкспорт": РФ сохранит второе место на рынке вооружений, несмотря на конкуренцию

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Россия уверенно сохранит второе место на мировом рынке вооружений, несмотря на ужесточившуюся конкуренцию. Об этом ТАСС на пятом международном военно-техническом форуме "Армия-2019" сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) Александр Михеев.

"По итогам 2018 года Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта продукции военного назначения с показателем около $15 млрд", - сообщил Михеев.

Комментируя информацию, согласно которой зарубежные конкуренты могут потеснить Россию в списке крупнейших поставщиков вооружений уже в ближайшее время, Михеев подчеркнул малую вероятность данного сценария. "Что касается Франции, то она длительное время занимает третье место. С учетом заключенных французами крупных контрактов на поставку вооружения разрыв между Россией и Францией может сократиться. Однако это будет временное явление", - отметил глава "Рособоронэкспорта".

В 2018 году объем поставок российской оборонной продукции по линии "Рособоронэкспорта" продолжил рост и, превысив запланированные показатели, составил $13,7 млрд.

Форум "Армия-2019" проходит в подмосковной Кубинке с 25 по 30 июня.