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Внезапные проверки в ВС РФ

Самолеты Су-34 перебросили в Красноярский край в рамках проверки боеготовности

Экипажи отработают поиск и перехват целей на средних высотах

ТАСС, 28 июня. Пять истребителей-бомбардировщиков Су-34 перебазированы из Челябинской области в Красноярский край в ходе внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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"Пять многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 одной из воинских частей 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа в рамках внезапной проверки боевой готовности перебазированы из Челябинской области в Красноярский край", - говорится в сообщении.

Согласно данным Минобороны, экипажи самолетов Су-34 совместно с МиГ-31 истребительного полка, который дислоцирован в Красноярском крае, отработают поиск и перехват целей на средних высотах, а также отражение группового ракетного авиаудара.

Внезапная проверка боеготовности началась 24 июня в войсках и силах Центрального военного округа по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, она продлится до 28 июня. За это время войска примут участие в более чем 50 учениях, в том числе отработают задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил.

Мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных сил РФ обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера.

Теги
РоссияВнезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФКрасноярский край
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