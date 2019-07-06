Военные завершат работы по ликвидации последствий паводка в Тулуне 20 июля

ТУЛУН /Иркутская область/, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил в ходе рабочей поездки в Иркутскую область, что военные подразделения, помогающие ликвидировать последствия паводка в Тулуне, должны завершить работы 20 июля. Об этом Булгаков сообщил журналистам в субботу.

"20 июля мы должны завершить все работы, все сдать документально и возвращать войска", - сказал Булгаков.

Он также принял решение усилить группировку ВС РФ, работающую над ликвидацией последствий наводнения в регионе.

"Мы усиливаем группировку, планируем перебросить дополнительную технику и усилить личный состав для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия", - сказал Булгаков. Как уточнил замминистра, для этих целей в высшую степень готовности приведен механизированный батальон железнодорожной бригады, который прибудет в Тулун в воскресенье.

"Также прибудет группировка с пятнадцатью самосвалами, четырьмя бульдозерами и четырьмя экскаваторами, приедут грейдеры и катки", - сказал Булгаков. Кроме того, замминистра пообещал восстановить дороги в пострадавших районах города и уточнил, что с последствиями стихии будут бороться более 1,5 тыс. военнослужащих.

Военные приступили к ликвидации последствий паводка в Иркутской области 5 июля.