В "Рособоронэкспорте" заявили о наращивании Россией экспорта военно-морских технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Россия наращивает свои компетенции в сфере экспорта военно-морских технологий. Об этом в ходе 9-го Международного военно-морского салона (МВМС-2019) сообщил журналистам заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов.

"Ряд стран - потенциальных покупателей поднимает вопрос о передаче технологий. Сейчас идут переговоры не о простой продаже изделия, идут запросы, как поставить какой-либо стране флот", - проинформировал Севастьянов.

По его словам, в области передачи российских военно-морских технологий уже достигнуты существенные успехи. "Конкретный пример - это Индия и Вьетнам", - подчеркнул Севастьянов.

Как отметил замглавы "Рособоронэкспорта", рассматривается поставка военно-морской техники, в частности фрегатов, корветов и подводных лодок, некоторым странам Юго-Восточной Азии. Севастьянов также отметил, что основными партнерами России по военно-техническому сотрудничеству в военно-морской сфере являются Индия и в меньшей степени Китай.

Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля. Организатором выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО "Рособоронэкспорт" и правительства Петербурга. Ожидается участие в нем 45 официальных делегаций из 33 государств, 28 компаний из 19 стран.