История международного военно-морского салона IMDS

ТАСС-ДОСЬЕ. 10-14 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в девятый раз пройдет Международный военно-морской салон. В нем примут участие более 350 компаний, в т. ч. 28 иностранных фирм из 19 стран. Ожидается, что мероприятие посетят 49 официальных делегаций из 25 государств.

Международный военно-морской салон (International Maritime Defence Show, МВМС, IMDS) - российская выставка продукции военного назначения. С 2003 года проходит раз в два года в Санкт-Петербурге на территории выставочного комплекса "Ленэкспо", у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории. Организатор салона в 2019 году - Минпромторг России, устроитель - ООО "Морской Салон". Проводится при участии Министерства обороны РФ, Министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт". Глава оргкомитета МВМС-2019 - заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Аналогичными мероприятиями за рубежом являются выставки Euronaval ("Евронаваль", Франция) и IMDEX Asia ("ИМДЕКС-Азия", Сингапур), также проводящиеся раз в два года.

В рамках салона проводятся научно-практические конференции, демонстрируется продукция военного назначения российских и зарубежных компаний. Тематика салона охватывает кораблестроение и судостроение, вооружение и перспективные технологии, морскую авиацию, флотскую инфраструктуру, корабельные энергетические установки, системы боевого управления, навигации, связи и управления и др. Формат МВМС предполагает конгрессно-деловой и экспозиционно-выставочные разделы, демонстрацию на акватории, демонстрационные и показательные полеты и стрельбы, а также посещение участниками салона судостроительных и других предприятий. Также с 2005 года проводится парусная регата.

Впервые Международный военно-морской салон был проведен 25-29 июня 2003 года. В нем приняли участие более 9 тыс. специалистов, 319 предприятий (в том числе 52 компаний из 22 зарубежных стран) и 26 официальных делегаций из 24 стран. Салон посетили около 75 тыс. жителей и гостей Санкт-Петербурга.

МВМС-2017

Восьмой Международный военно-морской салон проходил с 28 июня по 2 июля 2017 года. Первые три дня выставка работала для специалистов, в выходные дни (1-2 июля) действовала для широкой публики. В мероприятиях приняли участие более 400 компаний (в т. ч. 49 зарубежных из 29 стран), 57 официальных иностранных делегаций из 52 государств. В числе 105 российских участников были "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), группа компаний "Ростех", "Рособоронэкспорт", НПО "Аврора", Крыловский ГНЦ, Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и др.

На стенде ОСК были представлены более 40 макетов кораблей, у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории размещались свыше 20 натурных образцов - корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота, Пограничной службы ФСБ России и различных предприятий. Замглавкома ВМФ России Александр Федотенков сообщил журналистам, что за период проведения салона корабли и катера флота посетили более 100 тыс. человек.

Российские участники МВМС поделились своими планами по дальнейшему развитию ВМФ РФ, раскрыв некоторые детали кораблестроительной программы и представив новейшие разработки в области военно-морских вооружений. В частности, стало известно о проектировании перспективных авианосца, вертолетоносца "Прибой" и универсального десантного корабля. Посетители выставки увидели морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ", о завершении разработки и начале серийного производства которого незадолго до салона объявил глава Ростеха Сергей Чемезов. Во время проведения салона на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге был спущен на воду корвет проекта 20385 "Гремящий", построенный для ВМФ России.

Сайт салона - www.navalshow.ru